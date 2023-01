Das Friedberger Kammerorchester feiert sein 40-jähriges Bestehen

Plus Zum Jubiläum des Kammerorchesters kommt der Gründer Gereon Trier nach Friedberg zurück. Wie sich das Ensemble über die Zeit zu einer festen Größe im Kulturleben der Region entwickelt hat.

Es gehört zu den Traditionen der Vorweihnachtszeit in Friedberg: Das Friedberger Kammerorchester eröffnet mit einem Konzert im prachtvollen barocken Rahmen der Wallfahrtskirche Herrgottsruh den Advent. Und immer wieder gelingt es den Musikerinnen und Musikern, den Funken der Begeisterung gleich von Anfang an auf das Auditorium überspringen zu lassen. „Diese musikalische Einheit basiert auf einem regen Dialog zwischen Orchester und dem Dirigenten“, verrät Dirigent und künstlerischer Leiter Stefan Immler. Begonnen hatte diesen dynamischen Dialog bereits im Jahre 1982 der aus einer Musikerfamilie stammende Gereon Trier.