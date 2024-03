Das ist für Kinder in den Osterferien im Wittelsbacher Schloss geboten

Langeweile in den Osterferien, das muss in Friedberg nicht sein. Es gibt wieder viele Angebote.

Noch in der Karwoche findet der Kurs "Osterdekoration und Ostermalerei" für Kinder und Jugendliche von sieben bis 18 Jahren statt. Sie werden am Dienstag, 26. März, und am Donnerstag, 28. März von 12 bis 16 Uhr angeboten. Die Kurstage sind auch einzeln buchbar. Die Malerin Olha Karuza mit einem zweitägigen Mal- und Bastelkurs für Kinder und Jugendliche zu Gast im Museum im Wittelsbacher Schloss Friedberg. In dieser "kreativen Werkstatt" werden gemeinsam Osterkörbchen geflochten und Ostereier mit bunten Acrylfarben bemalt. Das Motto lautet „Formen und ihre Wirkung“. Weitere Infos und Anmeldung direkt bei Olha Karuza unter www.oarts.de/malkurse.

Ostereiersuche und Quiz im Wittelsbacher Schloss

Der Kurs Tiermalerei und Tonfiguren kreieren wird am Dienstag, 2. April, von 10 bis 14 Uhr und am Donnerstag, von 4. April von 12 bis 16 Uhr statt. Gemeinsam mit Malerin Olha Karuza lernen die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer ab sieben Jahren zu zeichnen und zu malen wie die großen Künstlerinnen. Mit Aquarell- bzw. Acrylfarben werden kreative süße Tiere gemalt. Zudem können die Kinder aus Ton Osterhasen modellieren. Die Kurstage sind auch einzeln buchbar. Weitere Infos und Anmeldung direkt bei Olha Karuza unter www.oarts.de/malkurse

Von Karsamstag, 30. März, bis Ostermontag, 1. April, gibt es von 10 bis 17 Uhr eine bunte Ostersuche im Museum. Für Familien bietet das Museum wieder ein spannendes Osterquiz durch die Dauerausstellung an. Am Ende wartet auf die kleinen Entdecker eine bunte Überraschung; ohne Anmeldung, Quizbögen sind an der Museumskasse erhältlich, Teilnahme für Kinder kostenlos

Öffnungszeiten: Das Museum und das Museumscafé sind am Karfreitag, 29. März, geschlossen. Ostersonntag, 31. März, und Ostermontag, 1. April, sind Café und Museum von 10 bis 17 Uhr geöffnet. (AZ)