Das ist Spitze: Gerhardinger-Schule erläuft 16.300 Euro Spenden

Die Kinder sammeln Geld für ein Ukraine-Hilfsprogramm der Organisation Unicef und ihre Schulbücherei. Eine Klasse ist besonders erfolgreich.

Unter dem Motto "Laufen, um zu helfen" erreichten die Schülerinnen und Schüler der Theresia-Gerhardinger-Grundschule ein tolles Ergebnis. Sie sammelten insgesamt 16.300 Euro für das Projekt „Hilfe für die Ukraine“ ein.

Bereits zum siebten Mal gingen die Schülerinnen und Schüler der Theresia-Gerhardinger-Grundschule im Friedberger Stadtgarten hoch motiviert an den Start. Die schnellsten und besten der 351 Läufer und Läuferinnen der TGGS schafften bei den Mädchen 13 und bei den Jungen insgesamt 15 Runden á 0,5 Kilometer. Das entspricht einer Gesamtstrecke von beachtlichen 6,5 bis 7,5 Kilometern.

Beim Spendenlauf schafften die Schülerinnen und Schüler - auf dem Foto mit ihrer Lehrerin Bianca Bauer, die die Aktion organisiert hatte - die meisten Runden. Dafür gab es Medaillen. Foto: Unicef AG Augsburg

Mit ihrem Lauf bzw. den erlaufenen Sponsorengeldern unterstützen die Kids eine deutschlandweite Kampagne des Kinderhilfswerks Unicef unter der Schirmherrschaft des Fußball-Nationalspielers Mats Hummels.

Im Vorfeld organisierten die Kinder selbstständig Sponsoren und Sponsorinnen im Verwandten- und Bekanntenkreis, die für jede gelaufene Runde einen vorher vereinbarten Betrag spendeten. Dieser floss jeweils zur Hälfte an die Kinderhilfsorganisation Unicef für die Kampagne „Hilfe für die Ukraine“ sowie an die eigene Schulbücherei.

Friedberger Kinder liefen 3308 Runden für Unicef

Zusammen liefen alle Kinder 3308 Runden. Insgesamt wurde somit der unglaubliche Betrag von 16.300 Euro „erlaufen“. Das Ergebnis des Spendenlaufs aus 2018 konnte somit mehr als verdoppelt werden.

Die Scheckübergabe an der Theresia-Gerhardinger-Grundschule fand in der 3e statt, die als Klasse insgesamt die höchste Summe gespendet hatte. Da in dieser Klasse auch die jeweils meisten Runden durch die Mädchen und Jungs gelaufen wurden, gab es für vier Kinder eine besondere Auszeichnung; auch die Lehrerin und Organisatorin des Unicef-Laufs, Bianca Bauer, erhielt eine Medaille.

Eine Schülerin der Klasse 3e der Friedberger Gerhardinger-Grundschule füllte liebevoll den symbolischen Spendenscheck für Unicef aus. Foto: Unicef Ag Augsburg

Das Ehepaar Irmgard und Herbert Künz von der Unicef-Arbeitsgruppe Augsburg erläuterten außerdem sehr anschaulich, welche Hilfsgüter für die Not leidenden Menschen in der Ukraine von diesen Geldern gekauft werden können. Dazu zählen eine Decke für fünf Euro, ein Rucksack (zwei Euro), Erdnusspaste (0,53 Euro), eine Spielkiste (169 Euro) oder eine Schulkiste (189 Euro) und ein sogar ein Nothilfe-Zelt für 2290 Euro. (AZ)