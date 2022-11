Das Kriegerdenkmal heißt jetzt Mahnmal für Kriegsopfer

Plus Am Volkstrauertag wird die Gedenkstätte nach der Restaurierung gesegnet. Mit Gedenkstelen, Bänken und Bäumen soll ein Platz des Friedens entstehen.

Noch herrscht rund um das Kriegsopfer-Mahnmal Baustelle, doch am Volkstrauertag wurde es unter großer Beteiligung der Bevölkerung nach der Restaurierung eingeweiht. Mit einer Gedenkwand für die Opfer von Krieg und Gewalt, mit Sitzbänken und Bäumen sowie durch den wieder geöffneten Baukörper wird der Platz zeitgemäß gestaltet. Und demnächst bekommt er sogar einen eigenen Namen.