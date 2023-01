Das kunstvolle Schaffen der Familie Öberl zeigt sich in der ganzen Region

Über zwei Generationen schnitzten die Friedberger Bildhauer Figuren, die bis heute Kirchen der Region schmücken. Adelheid Riolini-Unger hat ihnen ein Buch gewidmet.

Eine Marienstatue wurde jahrelang von Kindern als Spielzeug benutzt, eine Heiligenfigur fand jemand in der Nähe des Meringer Bahnhofs im Schutt, ein heiliger Nepomuk wurde beim Abriss einer Wegkapelle nahe Schiltberg gerettet: Es sind harte Schicksale, die einige Werke der Friedberger Bildhauerfamilie Öberl vom 18. Jahrhundert bis heute erlebten. Die meisten jedoch zieren seit der Barockzeit Kirchen im Landkreis Aichach-Friedberg und der umliegenden Region, etwa die Wallfahrtskapelle in Maria Alber in Friedberg, oder werden in Museen aufbewahrt. Die frühere Friedberger Museumsleiterin Dr. Adelheid Riolini-Unger hat sich der Familie, die in Friedberg Unterm Berg lebte, in ihrem Ruhestand gewidmet. Entstanden ist das mit Fotografien von Norbert Liesz reich bebilderte Buch "Die Bildhauerfamilie Öberl in Friedberg", das im Likias Verlag erschienen ist.

Adelheid Riolini-Unger war seit Beginn ihrer Tätigkeit im Museum beeindruckt vom Werk der Öberl. In ihrem Buch schreibt sie: "Es ist erstaunlich, wie wenig diese Bildhauer von den benachbarten Kulturzentren Augsburg und München beeinflusst waren. Ihre Kunst beruhte vielmehr auf einer bodenständigen, handwerklich geprägten Schaffensweise, die sich keinen Stilbegriffen zuordnen lässt."

Kunsthistorikerin ordnet Öberl in seine Zeit ein

Die Kunsthistorikerin beschreibt nicht nur jedes Werk liebevoll, kenntnisreich und detailliert, sondern sie ordnet die Öberl auch in ihre Zeit ein: Sie lebten zur Zeit des Barock, als Friedberg aufblühte. Bekannt ist Friedberg als Uhrmacherstadt, doch wie die Kunsthistorikerin erläutert, war die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg insgesamt eine fruchtbare für das Handwerk. Zerstörtes wurde neu aufgebaut, die Volksfrömmigkeit erhielt neuen Auftrieb. Friedberg lag am Schnittpunkt wichtiger Verkehrswege, neben Uhrmachern trugen zugewanderte Künstler wie Maler und Stuckateure zum Aufschwung bei, ebenso die Fayencenmanufaktur im Schloss. In Friedberg selbst wurde zum Beispiel 1731 der Grundstein für die Wallfahrtskirche Herrgottsruh gelegt.

In diese Zeit wurde die Bildhauerfamilie Öberl geboren: Vater Bartholomäus (1660 in Bachern bis 1742 in Friedberg) und die Söhne Georg Anton (1693 bis 1746), Johann Kaspar (1700 bis 1767) und Joseph Karl (1712 bis 1777). "Stammvater" war der Bacherner Schreiner Simon Eberle (1625 bis etwa 1710). Sohn Bartholomäus lernte das Handwerk bei ihm, absolvierte dann jedoch die Ausbildung zum Bildhauer. Sein ältester Sohn Georg Anton erhielt vermutlich seine Ausbildung beim Vater, ging dann auf Wanderschaft und kam über Wien nach Kuttenberg (heute Kutná Hora, Tschechien), wo er bis zu seinem Tod lebte. Johann Kaspar war neben seinem Vater der bedeutendste und produktivste Bildhauer. Er blieb in der Region; ihm ist der umfangreichste Teil des Buches gewidmet. Joseph Karl, ein begabter Schnitzer, wanderte ebenfalls nach Böhmen aus.

Buch über die Friedberger Bildhauer ist im Likias Verlag erschienen

Regine Nägele, Vorsitzende des Heimatvereins, schreibt in ihrem Vorwort: "Zum ersten Mal gibt es in diesem spannend geschriebenen Buch eine wissenschaftlich fundierte Gesamtschau über die Arbeiten und das Leben der vier Barockbildhauer. Man staunt über die ungeahnte Vielzahl an Öberl-Kunstschätzen.

Das Buch "Die Bildhauerfamilie Öberl in Friedberg" ist in der Schriftenreihe des Heimatvereins Friedberg erschienen. Es umfasst 220 Seiten und kostet 29,80 Euro.