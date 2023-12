Friedberg

vor 31 Min.

Das Lechtal im Mittelalter: Friedberger Ausstellung mit Überraschungen

Plus Die Frühgeschichte der Region stand bisher nicht im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Das ändert nun die Schau in Friedberg. Es gibt einige Mitmachangebote - auch für Kinder.

Von Bill Titze

Es ist kaum zu glauben. Der Stiefel, der da hinter dickem Glas steht, wirkt wie ein modernes Exemplar. Dabei ist er alles anderes als das, im Gegenteil. Er ist antik und hat mehrere hundert Jahre auf dem Buckel. Der braune Schuh, der sich in einem Klerikergrab erhalten hat, ist eines von vielen faszinierenden Ausstellungsstücken der Schau "Das Lechtal im frühen Mittelalter". Diese findet vom 16. Dezember bis zum 17. März im Wittelsbacher Schloss statt - und kann mit einigen Überraschungen aufwarten.

Vier Jahre dauerte es von der Idee bis zur Umsetzung der Ausstellung. Viele Museen und Privatpersonen haben ihren Teil dazu beigetragen, dass den Besucherinnen und Besuchern tatsächlich Außergewöhnliches aus dem 6. bis 8. Jahrhundert präsentiert werden kann. Denn eine solche Zusammenstellung von Artefakten aus der Epoche nach der römischen Zeit gab es für die Region noch nie. Das hat auch seine Gründe, denn lange konzentrierte man sich in der Forschung vor allem auf andere Gebiete im östlichen Bayern. Wieso das so ist, erklärt Museumsleiterin Alice Arnold-Becker. "Die Menschen, die hier gelebt haben, haben nichts Schriftliches hinterlassen." Was auch daran liegt, dass das Archiv in Augsburg im 12. Jahrhundert abbrannte.

