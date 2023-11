Das leistet der Förderverein für das Krankenhaus Friedberg

Bei der Jubiläumsfeier wird das Ausmaß der Unterstützung für die Klinik samt Patienten und Personal deutlich.

Wegen Corona konnte erst zwei Jahre verspätet das Fest "20 Jahre Förderverein Krankenhaus Friedberg" im Divano gefeiert werden. Der Vorsitzende Peter Bergmair begrüßte dazu neben 120 Vereinsmitgliedern zahlreiche Gäste aus Politik und Gesundheitswesen. Der vielfach ausgezeichnete junge Friedberger Gitarrist Jacob Kramer umrahmte den Abend musikalisch.

In den Grußworten lobten die Ehrengäste das ausdauernde bürgerschaftliche Engagement des Jubiläumsvereins. Sie dankten der engagierten Vorstandschaft, sowie allen Unterstützern und Spendern. Bergmair betonte in seiner Ansprache: "Die Kliniken an der Paar und unser Friedberger Haus stehen für eine wohnortnahe, menschliche und fachlich hochstehende Pflege."

Den Förderverein Krankenhaus Friedberg gibt es seit 2001

Der Förderverein Krankenhaus Friedberg war im Jahr 2001 auf Initiative von Dr. Klaus Nadler und dem damaligen Stadtrat Franz Reißner gegründet worden. In einer Schweigeminute wurde des Gründungsvorsitzenden Rüdiger Lischka gedacht, der den Verein in seiner ruhigen Art geprägt hat und sehr überraschend im Vorjahr verstorben ist.

Eine zwanzigminütige Videopräsentation von Benjamin Weindl bot einen Überblick über die vom Förderverein finanzierten Anschaffungen und ihren Einsatz im Krankenhaus Friedberg. Der Verein ist gemeinnützig und unterstützt mit den Beiträgen der 230 Mitglieder, Spenden und Sammelaktionen den Betrieb des Krankenhauses Friedberg mit Anschaffungen, welche die Versorgung von Patienten und die Arbeit des Pflegepersonals erleichtern. Seit der Gründung konnte bereits die beeindruckende Summe von 250.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Kassier Wolfgang Eymüller ist natürlich für jedes neue Mitglied und Spenden sehr dankbar. Mit einem Umtrunk und angeregten Gesprächen konnte der Abend ausklingen. (AZ)