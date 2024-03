Friedberg

11:45 Uhr

Das letzte Abrisshaus in der Frühlingstraße erzählt seine Geschichte

Von Regine Nägele

In der Frühlingsstraße in Friedberg wird das Baugenossenschafts-Haus Nr. 17 abgerissen. Wie die Häuser in früheren Zeiten aufgebaut waren.

Die Reste des Baugenossenschafts-Hauses Nr. 17 in der Frühlingstraße erwecken den Eindruck, als würde es sich um ein Denkmal handeln. Die Häuser links und rechts davon sind bereits vollständig abgerissen. Riesige Erdhaufen wechseln mit Containern und Schutthäufen ab. Bei genauerem Hinsehen fallen die Vollziegel auf, mit denen die Häuser einst gebaut worden sind. Auf den übrigen zerfurchten, ehemaligen Gartenflächen finden sich nur noch vereinzelt allerletzte Überreste der einstigen bewohnten Lebenswelt in der Frühlingstraße. Aus der Ruine des Hauses Nr. 17 erwächst Neues. Im Hintergrund das schon fast fertige Haus Nr. 21. Foto: Regine Nägele Balken im Haus Nr. 17 waren Stein des Anstoßes Hier ein Vorhang, der an der Stange noch eingefädelt ist, da zerbrochene bunte Fließen. Eine wurmstichige Treppe, in der der Holzwurm fleißige Arbeit tat, liegt auf wohl sortierten langen Balken und Brettern. Die Balken haben eine eigene Geschichte, wie die Quellen belegen. Sie waren einst bei den ersten der gebauten Häuser Stein des Anstoßes. Als nach dem Abriss der Nordseite eines jeden Hauses die Aufteilung der Stockwerke wie in einem Puppenhaus erkennbar wurde, wurde das verständlich. Zeugen einstiger Bewohnung: ein noch aufgefädelter Vorhang. Foto: Regine Nägele Fünf Wohnungen beherbergte ein Haus. In den ersten beiden Baugenossenschaftshäusern gab es vier Wohnungen mit je zwei Zimmern und Küche zu 48 Quadratmeter und eine Mansarde mit drei Zimmern und Küche zu 52 Quadratmeter. Zudem besaß jede Wohnung eine Diele und ein Trockenklosett. Hinzu kam ein Keller- und Speicheranteil und 100 qm Gartenanteil. Gleichzeitig war eine Gemeinschaftswaschküche im Keller vorgesehen, sowie ein Trockenboden und ein Wäschetrockenplatz im Hofraum. Vollziegel, Holzbalken und Holztreppe kommen beim Abriss zutage. Foto: Regine Nägele Trotz dünner Zwischendecken war das Haus stabil Dünn waren die hölzernen Zwischendecken zwischen den einzelnen Stockwerken. Man wundert sich angesichts des filigranen Aufbaus, wie die Schwere der Möbel und der dort lebenden Menschen über all die Jahre hinweg der Stabilität des Hauses offenbar nichts anhaben konnten. Gerade diese beim Abbruch so fragil erscheinenden Holzbalkendecken durften nicht verputzt werden. So hatte es die oberste Baubehörde in München, welche die Planungen zu genehmigen hatte, bestimmt. Vorstand und Aufsichtsrat der Baugenossenschaft widersetzten sich der Anweisung. Sie ließen auf eigene Verantwortung die Decken verputzen, um wenigstens menschenwürdige Wohnverhältnisse zu schaffen.

Themen folgen