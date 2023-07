Friedberg

Das Royal am Friedberger See will Corona-Hilfen einklagen

Die Royal am See GmbH wollte Corona-Hilfen einklagen. Vertreten war sie am Verwaltungsgericht Augsburg durch Gesellschafter Özcan Husein und Geschäftsführerin Galina Serebnitskaya.

Plus Die Eventlocation am Friedberger See gehört zu einem stattlichen Firmenverbund. Dieser erhielt 1,3 Millionen Euro Unterstützung vom Freistaat. Ist das zu wenig?

Fast zwölf Milliarden Euro Corona-Wirtschaftshilfen wurden in Bayern ausbezahlt, ein großer Teil floss in die Unterstützung des Gastgewerbes. Immer wieder beschäftigen die Überbrückungshilfen die Gerichte, weil Unternehmen klagen – darunter auch die Royal am See GmbH mit Sitz in Friedberg und mehreren Tochterunternehmen im Raum Augsburg. Ihr wurden 1,3 Millionen Euro Unterstützung genehmigt. Zu wenig, fand das Unternehmen und klagte. Wie kam es zu dem hohen Betrag und wie ging die Verhandlung am Augsburger Verwaltungsgericht aus, die beispielhaft für viele andere steht?

Das Royal am See ist in Friedberg als Eventlocation in der ehemaligen Disco Tropicana bekannt. In den elegant ganz in Weiß ausgestatteten Räumlichkeiten finden zum Beispiel Hochzeiten und Firmenfeiern statt. Doch bei der gleichnamigen Firma handelt es sich um einen Unternehmensverbund von stattlicher Größe. Zu diesem gehören das Eventcenter Augsburg, das Kiko Kinderland Königsbrunn sowie Eventcenter und Spirit Erlebniswelt Königsbrunn. Entsprechend hoch war die Summe, über die nun mithilfe einer Klage nachverhandelt werden sollte: Die Royal am See GmbH hatte in ihrem Antrag mehr als 1,6 Millionen Euro gefordert.

