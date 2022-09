Friedberg

vor 18 Min.

Das Urteil im Friedberger Schlagertage-Prozess ist gefallen

Von Ute Krogull Artikel anhören Shape

Die Veranstalter der Schlagertage am Friedberger See standen am Freitag wegen Betrugs in Augsburg vor Gericht. Ihr Geständnis wirkt strafmildernd.

Die beiden Geschäftsführer der MB Mountain Events GmbH, die 2017 und 2018 die Schlagertage am Friedberger See veranstaltet haben, wurden am Freitag am Amtsgericht Augsburg wegen Betrugs verurteilt. Sie erhalten jeweils eine Haftstrafe von einem Jahr und fünf Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Außerdem müssen sie je 6000 Euro an die Friedberger Tafel bezahlen. Weitere Anklagepunkte wegen Insolvenzverschleppung, Bankrotts und Untreue stellte die Staatsanwältin auf Anregung des Gerichtes ein. 84 Bilder Tausende feiern bei den Schlagertagen Foto: Michael Hochgemuth Dem Urteil war ein Verständigungsgespräch vorangegangen, im Volksmund als "Deal" bezeichnet. Das sofortige Geständnis wirkte sich strafmildernd aus. Es ersparte dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Christoph Prinke ein langwieriges Verfahren mit der Anhörung von mindestens 20 Zeugen. Friedberger Schlagertage 2018: Geplatzter Hasselhoff-Auftritt und Schulden Die Schlagertage 2018 hatten nicht nur wegen eines geplatzten Auftritts von David Hasselhoff Negativ-Schlagzeilen gemacht, sondern auch, weil danach zahlreiche Firmen aus der Region Augsburg auf ihren Rechnungen sitzen geblieben waren. Laut Urteilsbegründung hatten die beiden Schweizer zu einem Zeitpunkt Aufträge an Firmen erteilt, zu dem ihnen längst klar war, dass sie diese nicht würden begleichen können.

Themen folgen