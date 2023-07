Friedberg

05:45 Uhr

Das war mein Altstadtfest: Sechs Menschen erzählen in Wort und Bild

Plus Ausgehungert aufs Fest, so gute Stimmung wie nie - und Gänsehautgefühl. Aktive vom Zöllner bis zur Gauklerin erzählen ihr "Best of Friedberger Zeit 2023".

Von Sabine Roth Artikel anhören Shape

Nicht nur die Tausenden Besucherinnen und Besucher machen das Altstadtfest aus. Auch und vor allem die vielen Aktiven aus den Vereinen und Gruppen machen aus der Friedberger Zeit etwas Besonderes. Einige von ihnen haben uns erzählt, was sie in diesem Jahr besonders schön fanden.

Mario Rechtziegler ist beim Kammerchor Friedberg aktiv und war beim „Schabernack“ zusammen mit Apotheker Proeller dabei. Die zwei Auftritte jeden Abend in der Bahnhofstraße haben ihm sehr viel Spaß gemacht. Einmal stand „Don Pröllani“ auf dem Programm, neu dazu kam „Der Zauberlehrling“. Rechtziegler ist Vorstand und war deshalb beim Gildetreffen im Vorfeld mit dabei. "Alle Mitwirkenden hatten zwar Lust, aber wir mussten alles neu proben, weil auch wir die Nachwehen von Corona gespürt haben." Alle waren eingeladen, doch es sei zäh gewesen, denn nicht jeder habe mitgezogen. "Und wir wussten, das muss funktionieren und auch sehr gut sein." Doch die Resonanz sei letztlich super gewesen. "Die Bühne war immer rappelvoll. Sogar beim Regentag am Mittwoch hatten wir um die 100 Zuschauerinnen und Zuschauer." Sein Fazit: Die Leute im Kammerchor waren beim Fest letztlich sehr motiviert, es kamen sogar mehr auf die Bühne als geplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen