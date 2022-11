Das WC am Bahnhof Friedberg wird endlich gebaut

Plus Bis Jahresende soll am Friedberger Bahnhof eine Toilette errichtet werden. Seit dem Beschluss dafür sind drei Jahre vergangen - jetzt muss es schnell gehen.

Im Dezember 2019 beschloss der Stadtrat, dass spätestens April 2020 ein Toilettenhäuschen am Bahnhof aufgestellt werden soll. Drei Jahre später steht es immer noch nicht. Jetzt drängt die Zeit, denn sonst gehen der Stadt Fördermittel verloren. CSU-Stadtrat Manfred Losinger brachte das gehörig auf die Palme.