Das Weincafé "Platzhirsch" in der Bahnhofstraße feiert seinen Befreiungsschlag

Nach zwei Jahren Einschränkungen wegen Corona und der Baustelle der Bahnhofstraße eröffnet der Platzhirsch nun ganz offiziell. Was in dem Café geboten wird.

Ein Platzhirsch ist der stärkste Hirsch, der sich im Kampf gegen einen Rivalen behauptet. Im übertragenen Sinne nutzt man den Begriff noch immer dann, wenn sich etwas deutlich gegen die Konkurrenz durchgesetzt hat. So entstand auch der Name des Weincafés in der Friedberger Bahnhofstraße, erinnert sich Inhaber David Gregor-Altmann. "Das kam von einer Werbeaktion für einen Whiskey. Dieser war damals der 'Platzhirsch' unter den Whiskeys auf dem Markt", erklärt er. "Ich dachte mir, das passt. Man muss ja irgendwie anders sein." Die vergangenen zwei Jahre waren für seinen Platzhirsch nicht leicht. Der Besitzer nahm einen zweiten Job an, um das Lokal zu retten. Die offizielle Wiedereröffnung will er groß feiern.

2020 hatte er gerade den Standort gewechselt, vom Friedberger Marienplatz einige Ecken weiter in die Bahnhofstraße. Der Standort passte, der Zeitpunkt dafür umso weniger. Kurz nach dem Umzug kam das erste große Hindernis, die Pandemie. Wie fast alle Gastro-Betriebe litt auch Gregor-Altmanns Café unter Corona-Auflagen und deren Konsequenzen. "Wir hatten in den vergangenen zwei Jahren eigentlich nie so richtig offen", erzählt Gregor-Altmann, der den Laden gemeinsam mit seiner Tochter Dominique führt.

Besonders stolz ist Platzhirsch-Inhaber David Gregor-Altmann auf seine Gin-Kollektion. Foto: Bianca Dimarsico

Nach einem Jahr Corona kam im Februar 2021 das zweite Problem dazu: die Baustelle direkt vor der Türe des Lokals. Die gesamte Bahnhofstraße wird komplett erneuert. Bis Mai 2022 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Wie man jetzt weiß, hat es noch länger gedauert. Eine Geduldsprobe für Geschäftsinhaberinnen und -inhaber. Parken direkt vor dem Laden ging nicht mehr, auch die Laufkundschaft fiel zu großem Teil weg. "Ganz ehrlich, die letzten zwei Jahre waren madig", gibt Gregor-Altmann zu. Jetzt, wo sein Laden die Komplikationen überstanden hat, hat der Inhaber ein Motto: Jetzt erst recht. "Wir haben gesagt, sobald wir wieder richtig öffnen können, wollen wir was Lautes machen."

Das "Laute" ist für Samstag, 24. September, ab 15 Uhr in Form einer Eröffnungsfeier geplant. Der Friedberger bezeichnet diese als Befreiungsschlag. Für ihn und seine Familie, aber auch für die Stammgäste. Gefeiert werden soll bis 22 Uhr. "Drinnen vielleicht auch noch etwas länger", sagt der Inhaber mit einem Schmunzeln. Ein DJ-Kollektiv wird für elektronische Musik sorgen. "Dann tanzen wir auf der Straße, damit die auch mal eingeweiht wird", so der Geschäftsführer.

Warum der "Platzhirsch" in Friedberg nun erst eröffnet

In seinem Lokal gibt es Musikabende, Weinverkostungen und Grill-Kurse. Oder wie Gregor-Altmann zusammenfasst: Genuss. Das Alleinstellungsmerkmal des Cafés sei, ganz schlicht, der Kaffee. "Wir haben mit den besten Kaffee in Friedberg", findet er. Auch als Bar habe das Lokal, welches immer donnerstags, freitags und samstags geöffnet ist, viel zu bieten. "Wir haben generell eine große Auswahl, auch an lokalen Produkten", erklärt Gregor-Altmann. Er persönlich trinkt zum Beispiel gerne Bier von der Brauerei Noagal-Bräu aus Aichach.

Trotz der Dämpfer in den vergangenen zwei Jahren blickt Gregor-Altmann optimistisch in die Zukunft. Schon seit einigen Wochen sei der Betrieb wieder gut angelaufen. "Ich glaube, dass die Leute immer noch Lust haben auf gute Drinks und gute Laune. Und das bekommen sie hier", verspricht der Inhaber.