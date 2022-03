A8 nach Unfall bei Friedberg teils gesperrt: Stau Richtung München

Am Freitagvormittag kommt es auf der A8 zwischen Friedberg und Dasing zu einem Unfall. Danach bilden sich lange Staus. Bis wann die Teilsperrung noch andauert.

Ein langer Stau hat sich am Freitagvormittag nach einem Unfall auf der A8 gebildet. Gegen 7.45 Uhr stießen ein Auto und ein Lkw, die in Richtung München unterwegs waren, zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Dasing zusammen. Das Auto prallte daraufhin in die Leitplanke, der Fahrer wurde leicht verletzt.

Nach dem Unfall wurden die mittlere und die rechte Spur gesperrt. Im Anschluss daran bildete sich ein immer längerer Stau. Nicht nur auf der A8, auch auf den Zufahrtsstraßen wie der AIC25 staut es sich.

Die Fahrzeugteile sind bereits von der Straße entfernt worden. Da jedoch Gefahrenstoffe ausgelaufen sind, werden zwei Fahrspuren derzeit noch gereinigt. Die Teilsperrung wird laut Polizeihauptkommissarin Christina Meissl noch mindestens bis etwa 11 Uhr andauern. (sry-)