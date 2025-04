Polizei zieht alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr

Gleich zwei Autofahrer sind am Mittwoch bei Polizeikontrollen alkoholisiert am Steuer erwischt worden. Laut Polizei wurde gegen 21.45 Uhr ein 39 Jahre alter Autofahrer von den Beamten in Dasing kontrolliert und dabei ein Alkoholgeruch festgestellt. Kurze Zeit später erwischten die Polizisten einen 70 Jahre alten Mann in Friedberg. Beide wiesen beim Atemalkoholtest einen Wert von 0,5 Promille auf und mussten auf die Polizeiinspektion. Die Fahrer erwartet nun ein Bußgeldbescheid über 500 Euro und einen Monat Fahrverbot. (AZ)

