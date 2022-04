Friedberg

Defekte Ampel löst Verkehrschaos an Kreuzung aus: Hoher Schaden bei Unfall

Durch eine defekte Ampelanlage herrschte an der Kreuzung Chippenham-Ring/Augsburger Straße in Friedberg Verkehrschaos.

Zu einem Verkehrschaos kommt es am Donnerstag an der Kreuzung Chippenhamring/Augsburger Straße in Friedberg. Grund ist eine defekte Ampelanlage - mit Folgen.

Verkehrschaos herrschte Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Chippenham-Ring/Augsburger Straße ( B300) in Friedberg. Von 14.30 bis 15.30 Uhr fiel die Ampelanlage dort aus - mit Folgen. Ein 28-jähriger Autofahrer war auf dem Chippenham-Ring in Richtung Norden unterwegs. An der Kreuzung wollte der Mann nach links in die Augsburger Straße abbiegen. Dabei übersah er zwei vorfahrtsberechtigte Pkw, die die B300 Richtung Augsburg befuhren. Verkehrschaos in Friedberg: Polizei regelt Verkehr nach Unfall Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei eine 26-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Die Frau wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus Friedberg gebracht. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 23.000 Euro. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Als vier Polizisten den Verkehr an der Ampel regelten, beruhigte sich die Lage wieder. Gegen 15:30 Uhr konnte die Ampelanlage durch einen Techniker wieder in Betrieb genommen werden. (AZ)

