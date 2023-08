Delegation aus Friedberg reist nach Togo

Bei dem Besuch wird die Partnerschaftsurkunde mit Zafi unterschrieben. Außerdem sollen konkrete Projekte besprochen werden. Wer ist dabei?

Der Austausch mit Friedberg neuer Partnerstadt Zafi in Togo kommt einen weiteren Schritt voran. Diese und nächste Woche reist eine kleine Friedberger Abordnung ins westafrikanische Togo.

Anlass der Reise ist das Vernetzungstreffen der deutsch-westafrikanischen Kommunalpartnerschaften in der togoischen Hauptstadt Lomé. Teilnehmen werden westafrikanische Kommunen und die jeweilige deutsche Partnerkommune. Seitens der Stadt Friedberg sind Bürgermeister Roland Eichmann, Dritte Bürgermeisterin Claudia Eser-Schuberth und Stephanie Posch, Inhaberin der Stabsstelle Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Städtepartnerschaften, an der Konferenz teilnehmen. Im Anschluss sind Termine mit der Hans-Seidel-Stiftung und der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit in Lomé vereinbart.

Am 13. August bricht die Delegation nach Zafi auf. Dort stößt auch der Friedberger Vincent Semenou dazu, der aktuell mit einer privaten Reisegruppe im Togo unterwegs ist. In Zafi soll offiziell die Partnerschaftsurkunde unterzeichnet werden, andererseits sollen aber auch konkret erste Projektschritte besprochen werden. Die Reise wird komplett über Engagement Global bezahlt.

Der 22.000-Einwohner-Ort ist Friedbergs sechste Partnerstadt. Im März hatte der Stadtrat dem nach mehrjähriger Vorbereitungsphase zugestimmt. Die Initiative dazu kam von Semenou, der seit langem in Friedberg lebt, doch aus Zafi stammt.

Bereits in den Weihnachtsferien war eine Delegation aus Friedberg vor Ort gewesen. Im Gegenzug hatte es auch schon Besuch aus Westafrika in der Herzogstadt gegeben.

Zafi liegt 70 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Lomé. Der Staat ist unterentwickelt, Landflucht spielt eine große Rolle. Trotz vieler Unterschiede ist beiden Kommunen an einer Partnerschaft auf Augenhöhe gelegen, "Entwicklungshilfe" ist nicht der Sinn, hieß es immer wieder. Es wurden einige Punkte festgelegt, auf welche sich der Austausch konzentrieren soll. Dies sind Bildung (auch Erwachsenenbildung), Landwirtschaft/Forsten und Wasser/Abwasser. Gerade Letzteres brennt den Menschen in Togo auf den Nägeln, aus deren Leitungen oft kein Wasser kommt. Sie müssen es mit Kanistern, teils über weite Entfernungen herbeiholen. (kru)