Delegation reist erstmals in Friedbergs neue Partnerstadt in Togo

Plus Friedberg schließt Städtepartnerschaft mit Zafi in Afrika. Im Januar fliegen der Bürgermeister und zwei weitere Personen dorthin. Das sind die Ziele der Reise.

Die vorgeschriebenen Impfungen hat Roland Eichmann schon, seine Koffer muss er noch packen. Am 3. Januar reist der Bürgermeister mit einer dreiköpfigen Delegation für eine Woche nach Zafi, Friedbergs neue Partnerstadt. Die Freundschaft mit dem Ort im westafrikanischen Togo wird eine andere Ausprägung haben als die mit den bisherigen Partnerstädten. Das spiegelt sich auch bei diesem ersten Besuch wider.