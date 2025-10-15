Friedberger Delegation besucht La Crosse

Insgesamt 17 Teilnehmer, darunter auch der 1. Bürgermeister Roland Eichmann mit seiner Familie, machten sich dieses Mal auf die weite Reise und besuchten La Crosse, die Partnerstadt Friedbergs in den USA. Bereits bei der Ankunft am Bahnhof wurde die Gruppe herzlich empfangen und allen Teilnehmern war die Freude auf die bevorstehenden Tage anzusehen. Das amerikanische Komitee hat wie immer ein sehr abwechslungsreiches und höchst interessantes Programm auf die Beine gestellt, das keine Wünsche offenließ. So wurde beispielsweise eines der ältesten Häuser in La Crosse, das Hixon House, besichtigt, eine Flussfahrt auf dem Mississippi unternommen und das nationale Adler-Zentrum besucht. Neben einem Treffen mit dem Bürgermeister von La Crosse traf die gesamte Gruppe auch die beiden Repräsentanten für La Crosse im Kapitol in Madison, welches ob seiner Größe für alle ein sehr beeindruckendes Erlebnis war. Natürlich kam auch der gesellige Teil nicht zu kurz und so konnte man abends beim Barbecue viele lustige Stunden verbringen. Allzu schnell ist die Zeit vergangen und die Gruppe musste sich dann nach einer Woche wieder auf den Rückweg machen. Umso mehr haben sich jedoch alle auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr gefreut, wenn die Delegation aus La Crosse nach Friedberg reist.

