Delle in der Motorhaube: Geparktes Autos beschädigt

Eine unbekannte Person beschädigt in Friedberg einen blauen Opel und flüchtet. Der Schaden ist beträchtlich, die Polizei sucht nach Zeugen.

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag zwischen 15.45 Uhr und 16.45 Uhr in Friedberg. Die Fahrerin eines blauen Opel Adam parkte ihren Pkw in der Geistbeckstraße. Als sie wieder zurückkam, bemerkte sie eine Delle an der Motorhaube. Zudem waren schwarze Farbabriebe vorhanden.

Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise sind nicht vorhanden. An dem Wagen entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)