Den Bestattern im Wittelsbacher Land fehlt der Nachwuchs

Plus Gestorben wird immer. Deshalb werden auch in Zukunft Bestatter benötigt. Doch der Beruf ist vor allem bei jungen Leuten unbeliebt – auch in Aichach-Friedberg.

Keiner will den Beruf ausüben und doch muss jeder irgendwann die Dienste eines Bestatters in Anspruch nehmen. Vielen Bestattungsunternehmen fehlt der Nachwuchs – die Zukunft ist ungewiss. In Dasing beispielsweise gibt es kein Bestattungsunternehmen mehr. Angehörige eines Verstorbenen müssen nach Friedberg oder Aichach ausweichen. Der Beruf ist für viele unattraktiv.

Man müsse auf jeden Fall nach Lösungen suchen, meint Dieter Pribil vom Bestattungsunternehmen Friede aus Friedberg. Die Work-Life-Balance sei in diesem Beruf einfach nicht gegeben und das muss geändert werden, sagt er.

Auch in Aichach-Friedberg gibt es kaum Interesse an dem Beruf

Viele Bestattungsunternehmen im Landkreis Aichach-Friedberg müssen sich mit demselben Problem auseinandersetzten: Es fehlt der Nachwuchs. "Früher hatten wir sogar noch ein bis zwei Bewerber auf der Warteliste", sagt Pribil. Heute ist das nicht mehr so. Auch der Kissinger Bestattungsdienst Paartal kennt das Problem. "Immer wieder machen Schüler noch ein Praktikum bei mir, aber ansonsten ist das Interesse an dem Beruf sehr gering." Manfred Kobarschik führt das Unternehmen alleine. Irgendwann wird seine Tochter, die momentan noch in einer anderen Branche arbeitet, seine Nachfolgerin.

Vor allem Quereinsteiger würden beim Bestattungsdienst Friede eingestellt. "Selber bilden wir nicht mehr aus", erzählt Pribil. Alles liefe über den zweiten Bildungsweg ab. Dass der Beruf so unattraktiv ist, liege vor allem an den schlechten Arbeitszeiten. Als Bestatter muss man 24 Stunden an sieben Tagen der Woche erreichbar sein. Sonn- und Feiertage sind keine Ausnahme. Flexible Arbeitszeiten gibt es nicht - dabei suchen junge Leute gerade das. Kobarschik ist der Meinung, dass der Beruf wegen der Bezahlung für viele nicht infrage komme. "Der Lohn steht einfach nicht im Verhältnis zu der Arbeit, die man leistet", sagt er. Wie man das Problem am besten lösen kann, sei noch unklar. Sicher ist aber, dass sich etwas ändern muss.

Außerdem sollte man mit gewissen Vorurteilen aufräumen. Der Beruf Bestatter ist vielseitiger als viele meinen. Einen großen Teil des Aufgabenbereiches umfassen Beratungen sowie Behördengänge. Man habe vor allem die Kundinnen und Kunden seelsorgerisch zu betreuen. Hinzu kommt, "die Toten abholen, die Einsargung übernehmen und auch die Beerdigung organisieren", zählt Pribil auf. In Kissing wird sogar die Beerdigung - also das Grab ausheben und den Sarg hinablassen - vom Bestattungsunternehmen selbst durchgeführt.

Für die Bestatter aus Kissing und Friedberg ist schon seit mehreren Jahren erkennbar, dass es irgendwann keine Erdbestattungen mehr geben wird. Urnen sind bei vielen Menschen beliebter. Sie sind billiger und weniger aufwendig. Auch für die Unternehmer sind Urnenbeisetzungen vorteilhafter. Sie sind mit weniger Aufwand verbunden und nehmen den Zeitdruck. Während eine Erdbestattung innerhalb von acht Tagen abgeschlossen werden muss, ist die Urnenbeisetzung an kein Zeitlimit gebunden. Außerdem braucht man große Geräte, wie zum Beispiel einen Bagger für die Aushebung des Grabes.

"Das ist alles eine zeitaufwendige Arbeit, die nicht mehr gerne übernommen wird", sagt Kobarschik. Urnenbegräbnisse sparen Zeit und Aufwand. Mittlerweile werden zwei Drittel der Begräbnisse auf diese Weise durchgeführt. Immer beliebter sind Ruhewiesen oder Ruhebäume. Denn Angehörige wollen und können sich oftmals nicht mehr um ein großes Grab kümmern. Wie es in Zukunft weitergehen wird, ist noch nicht sicher. "Wir lassen uns überraschen", sagt Pribil.