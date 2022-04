Schutz vor Mikroplastik: Den Prillwitz-Schwestern winkt der nächste Preis

Plus Mit ihren Arbeiten zum Schutz der Gewässer vor Mikroplastik sind die beiden jungen Friedbergerinnen für eine weitere Auszeichnung nominiert.

Leonie und Zoë Prillwitz aus Friedberg setzen sich seit Jahren für den Schutz der Umwelt ein. Sie waren damit beim Wettbewerb "Jugend forscht" wiederholt erfolgreich und konnten ihre Arbeiten auch im Fernsehen präsentieren. Jetzt haben die beiden Schwestern aus Friedberg die Chance auf eine weitere wichtige Auszeichnung.