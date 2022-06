Der Archivhof wird zur Bühne: Hier können Sie Karten gewinnen

Unter dem Motto "Live im Archivhof" finden am Samstag in Friedberg erstmals ein Kindertheater, Poetry Slam und ein Konzert in Friedberg statt. Wir verlosen Karten.

Im Rahmen ihres Sommer-Kulturprogramm "Kultur.Findet.Stadt" macht die Stadt am Samstag, 2. Juli den Archivhof in Friedberg zur Bühne für Märchenerzähler, Poetry Slammer und Rocker. Bei leckeren Getränken gibt es ein tolles Veranstaltungsangebot für jedes Alter beziehungsweise jeden Geschmack.

Um 15.30 Uhr steht die Geschichte um die Prinzessin im Zentrum, deren goldene Kugel in den Brunnen fällt und von einem Frosch wieder herausgeholt wird. Das Theater Fritz und Freunde spielt den musikalisch umrahmten "Froschkönig" der Gebrüder Grimm für die kleinen und großen Märchenfans. Die Prinzessin spricht und der Frosch verständigt sich nur über quaken. Sie lernen dabei die Sprache des Herzens. Bei der Inszenierung , bei der das Publikum nach Belieben mitmischen darf, stehen Humor und Spielfreude im Vordergrund.

Das Theater Fritz und Freunde zeigt im Friedberger Archivhof den "Froschkönig". Foto: Theater Fritz Und Freunde

Bühne frei heißt es anschließend ab 17.30 Uhr für die Poetry Slamer. Bei dem Dichterwettstreit, bei dem die Texte nicht nur vorgelesen, sondern auch performt werden, entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer am Ende per Klatschen, wer der Gewinner oder die Gewinnerin des Abends wird. Vorher werden selbst verfasste Texte innerhalb einer bestimmten Zeit vorgetragen. Die Besucher und Besucherinnen werden hier auf eine ganz eigene Weise gefordert. Wer liest? Was wird geboten? Alles ist möglich – und genau das macht den Reiz des Abends aus. Während bei herkömmlichen Lesungen gedimmtes Licht und eher leise Töne zählen, kann man beim Poetry Slam alles erleben: Worte und Musik, Pop und Politik, Slam und Poesie. Neben bekannten Slamern können sich auch Freiwillige auf der Bühne ausprobieren und ihre eigenen Texte vortragen. Anmeldung unter kultur@friedberg.de.

Ab 20 Uhr heizen dann The Rockshots aus Aichach mit Covern beliebter Party- und Rocksongs von Green Day, Offspring, aber auch Liedern wie "Cordula Grün" richtig ein. Die junge Band aus Aichach schreibt Party groß und zieht Jung und Alt auf die Tanzfläche. Die Band wurde im Jahre 2018 gegründet und hat ein Repertoire von über 70 Titeln.

Live im Archivhof Friedberg 2022: So gewinnen Sie Karten

Eintrittskarten gibt’s unter stadt-friedberg.reservix.de/events oder an der Abendkasse. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Mensa in der Aichacher Straße 5 statt.

Wir verlosen drei mal zwei Tickets für den Poetry Slam und drei mal zwei Tickets für das Rockkonzert. Wenn Sie Karten gewinnen möchten, schicken Sie bitte bis Donnerstag, 30. Juni, 12 Uhr, eine E-Mail an die Adresse: redaktion@friedberger-allgemeine.de. Bitte geben Sie bereits im Betreff "Poetry Slam" oder "Rockkonzert" an – je nachdem, für was Sie Karten gewinnen möchten.