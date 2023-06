Der besondere Charme des Friedberger Sonnwend-Töpfermarkts

Über 60 Aussteller kommen am Wochenende in den Friedberger Stadtgarten. Organisatorin Monika Großmann freut sich auf das Wiedersehen - und spürt doch auch ein bisschen Wehmut.

Unter alten Bäumen bummeln, am Teich verweilen, ein Eis genießen und die farbenfrohe Keramik bewundern - das können die Besucherinnen und Besucher des 22. Friedberger Sonnwend-Töpfermarktes am kommenden Wochenende. Über 60 Aussteller aus dem ganzen Bundesgebiet, aus der Schweiz, aus Litauen und Lettland präsentieren im Stadtgarten ihre von Hand gefertigten Arbeiten. "Jeder hat für sich seinen Charme und ist etwas ganz Besonderes", verspricht Monika Großmann, die den Markt organisiert.

Nach dem Lockdown ist es der zweite Markt, zu dem der Friedberger Verkehrsverein einlädt. Wurden 2022 vorsichtshalber noch größere Sicherheitsabstände eingehalten, so reihen sich die Stände inzwischen wieder fast wie früher aneinander. Die Teilnehmerzahlen wie vor zehn Jahren, als über 80 Töpfer nach Friedberg kamen und auch der Schlosshof zum Ausstellungsgelände gehörte, werden nach der Pandemie allerdings nicht mehr erreicht. "Die Corona-Zeit hat im Töpferhandwerk große Kerben geschlagen, da mussten sich viele beruflich umorientieren", weiß Großmann.

45 Bilder Sonnwend-Töpfermarkt in Friedberg 2019 Foto: Peter Stöbich

Zwei Tage lang präsentieren die Kunsthandwerker und -handwerkerinnen Dekoartikel für Haus und Garten, Gebrauchsgegenstände, Schmuck, Uhren, Tische, Pflanzgefäße und vieles mehr. Abgerundet wird das Angebot durch Blumen, Obst und Gemüse, Korbwaren und handgeschöpfte Seifen. Dazu gibt es ein vielseitiges Rahmenprogramm für Kinder und Erwachsene. Das Kindertöpfern findet am Samstag, 17. Juni, ab 11 Uhr und das Kinderschminken ab 15 Uhr statt. Beide Angebote gibt es noch einmal am Sonntag, 18. Juni, ab 10 Uhr.

Zu den Publikumsmagneten gehören die Rakubrand-Vorführungen von Oscar Maag. Bei dieser speziellen Technik wird die Ware in einem Gasbrennofen meist bei circa 900 bis 1000 Grad gebrannt. Die noch glühende Keramik kommt dann in hitzebeständige Behälter mit organischem Material wie Sägespäne, Stroh oder Laub. Durch Rauch und Sauerstoffentzug entsteht eine reduzierende Atmosphäre, die für die erwünschten Farbeffekte verantwortlich ist.

Familie Maag aus Derching zeigt den Rakubrand

Die Endergebnisse offenbaren sich nach einer gründlichen Reinigung, bei der die Überreste des verbrannten organischen Materials entfernt werden. Aber nicht nur am Stand der Familie Maag kann man interessante Herstellungsprozesse beobachten, sagt Monika Großmann: "Es rentiert sich wirklich, an jeden Stand zu schauen", rät sie den Besuchern.

Stärkung zwischen all dem Kunsthandwerk versprechen der nostalgische Eiswagen der Bäckerei Seitz, der Süßigkeitenstand der Familie Erlinger, das Obst- und Kaseckerl von Steffen Schneider, Miss Barista mit Kaffeespezialitäten und Hans Waltner mit seinen Schokofrüchten. Am Stand des Verkehrsvereins und der Touristinfo gibt es Hinweise zu den weiteren Veranstaltungen in diesem Jahr und auch zur Stadt selber.

Monika Großmann zieht sich vom Sonnwend-Töpfermarkt zurück

Monika Großmann freut sich auf den Markt - und verspürt doch ein bisschen Wehmut. Denn nach 22 Jahren zieht sie sich aus dem Organisationsteam zurück. Das Wochenende will sie nutzen, um sich von Ausstellerinnen und Ausstellern zu verabschieden, mit denen über die Zeit kleine Freundschaften entstanden sind. "Es ist ein großer Schritt, aber mir fehlt einfach die Zeit", sagt Großmann, die vor einem Jahr den Vorsitz in einem großen BMW-Motorradclub übernommen hat.

Info: Erreichbar ist der Markt mit Bus, Bahn und Auto. Die Bushaltestellen Stadthalle beziehungsweise Garage Ost der Linie 200 befinden sich direkt an der Marktzone. Der Friedberger Bahnhof liegt circa zehn Gehminuten vom Markt entfernt. Öffnungszeiten: Samstag, 17. Juni, von 11 bis 21 Uhr, Sonntag, 18. Juni, von 10 bis 18 Uhr. Weitere Infos unter www.verkehrsverein-friedberg.de.