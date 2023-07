Der erste Jahrgang verlässt die Technikerschule

Elf Absolventen haben an der Technikerschule in Friedberg ihre Prüfungen mit Bravour bestanden - trotz erschwerter Bedingungen.

Die Staatliche Technikerschule für Maschinenbautechnik in Friedberg feierte ihre ersten Absolventen. Elf frisch gebackene staatlich geprüfte Maschinenbautechniker wurden in einem feierlichen Rahmen mit Gästen und Unterstützern aus Industrie verabschiedet. Glückwünsche entrichteten der Landrat Klaus Metzger per Videobotschaft und Friedbergs 3. Bürgermeisterin, Claudia Eser-Schuberth, die vor Ort gratulierte.

Schulleiterin Cornelia Nieberle-Schreiegg hielt Rückschau und verglich die Entstehung der Technikerschule mit einer Wüstenwanderung. Im Jahr 2021 ging die Technikerschule in Friedberg an den Start, aufgrund der Komplexität wurde sie in Kooperation mit der Fritz-Hopf-Technikerschule Nördlingen verbunden und von dort aus verwaltet. Ab dem kommenden Schuljahr wird es diese Kooperation nicht mehr geben, die Technikerschule Friedberg wird nach einem Beschluss der Bayerischen Staatsregierung selbstständig, und so dankte Nieberle-Schreiegg dem anwesenden Leiter der Nördlinger Technikerschule, Wolfgang Breu, für die zweijährige gemeinsame Seilschaft.

Schüler bestehen die Prüfung in Friedberg mit Bravour

Alle Schüler, die zur Prüfung angetreten waren, haben diese mit Bravour bestanden, zwei davon wurden sogar mit dem Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet: "Sie haben es geschafft, obwohl Sie während der zwei Jahre von der hochspezialisierten Ausstattung wenig zu sehen bekamen", so die Leiterin der Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land. Allerdings sei in den letzten acht Wochen viel vorangegangen, die Umbauarbeiten seien nahezu abgeschlossen und die langersehnte Ausstattung eingetroffen. So setze die zukünftige Technikerschule Friedberg neue Maßstäbe in der Ausbildung zum Maschinenbautechniker.

Neben dem Abschlusszeugnis zum Staatlich geprüften Maschinenbautechniker erhielten sechs Absolventen darüber hinaus das Zeugnis der Fachhochschulreife überreicht, die mit einer Zusatzprüfung im Fach Mathematik erworben werden kann.

Das Lehrerteam von technikbegeisterten, hochqualifizierten Experten, aus Schule, Hochschule Augsburg und Industrie, rund um den Organisator, Karl Frener, trug viel zum erfolgreichen Gelingen bei. Florian Golling, Sprecher der Abschlussjahrganges 2023, bedankte sich mit einem Apfelbäumchen, das im Garten der Schule gepflanzt werden soll und, so sein Wunsch, reichlich Früchte tragen soll. (AZ)

Ausgezeichnete Schüler

Jahrgangsbeste im Abschluss Maschinenbautechnik

Gabriel Nedeltschev, Notendurchschnitt 1,81, Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung;

Matthias Schneider, Notendurchschnitt 2,13, Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung;

Fabian Lutz, Notendurchschnitt 2,18

Beste Fachhochschulreife