Der Friedberger Christbaum steht!

In Friedberg wurde am Montag der Christbaum aufgestellt. Bei der Beleuchtung muss die Stadt allerdings sparen.

Mit dem Aufstellen des Christbaums am Marienplatz wird in Friedberg die Weihnachtszeit eingeläutet. Der Baum ist eine Korea-Tanne, die im Garten der Familie Kornreuther aus Friedberg rund 50 Jahre herangewachsen ist. Mit ihren fast 22 Metern ist sie sogar etwas zu groß für den Marienplatz, weshalb ein Stück ihrer Spitze abgenommen wurde. Auch die ersten Lichterketten wurden bereits angebracht. Trotz Stromsparmaßnahmen erstrahlt der Christbaum dieses Jahr wieder in vollem Glanz, allerdings schaltet die Stadt die Beleuchtung nach 21.30 Uhr ab. (AZ)