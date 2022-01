Der Friedberger Klinikseelsorger erlebt die Ängste der Menschen hautnah

Plus Armin Rabl begleitet Patientinnen und Patienten, aber auch Personal im Friedberger Krankenhaus. Druck und Nöte wachsen immer mehr. Wie geht er damit um?

Er ist im Friedberger Krankenhaus für die seelischen Leiden der Menschen zuständig: Der 52-jährige Armin Rabl ist katholischer Theologe, Pastoralreferent bei der Diözese Augsburg und hat kurz vor Beginn der Pandemie angefangen, als Krankenhausseelsorger zu arbeiten. Sein Jahr war von Corona geprägt, der Stresslevel hoch.