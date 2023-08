Der Friedberger Musiksommer soll das Publikum ins Herz treffen

Festival-Leiter und Dirigent Karl-Heinz Steffens lebte einst in Friedberg, nun ist er international tätig. Er erzählt, was für ihn den Reiz des Musiksommers ausmacht.

Herr Steffens, Sie sind ein international engagierter Dirigent. Wo erwischen wir Sie gerade?



Karl-Heinz Steffens: Gerade bin ich in Los Angeles, wo wir uns mit der ganzen Familie meiner Frau zu einem großen Treffen versammelt haben, um meinen berühmten 90-jährigen Schwiegervater Saul Friedländer zu besuchen. Danach geht es weiter im schwedischen Norrköping mit dem traditionellen Saison-Eröffnungs-Open-Air vor tausenden Besuchern. Dort beginnt die Saison immer sehr früh, weil man das Licht, das da oben im Sommer so kostbar ist, ausnutzen will, bevor es früh dunkel wird im Herbst. Ich gehe jetzt in meine vierte Saison im Norden und freue mich wieder auf mein wunderbares Orchester dort.

Wie schaffen Sie es, immer wieder hochkarätige Musikerinnen und Musiker nach Friedberg zu holen bzw., dass diese so häufig immer wieder gerne zurückkommen?



Steffens: Der Musiksommer ist eine gewisse Institution geworden. Die Künstler, die zu uns kommen, spielen das ganze Jahr hindurch auf allen großen Festivals der Welt und doch kommen sie gerne nach Friedberg. Das hat natürlich mit dem Ort zu tun und in besonderem Maß mit den Menschen hier. Ich glaube, die Musikerinnen und Musiker schätzen besonders das Unprätentiöse der Leute, die diese Festtage veranstalten und begleiten. Und obwohl wir in Friedberg nun wirklich keine Weltklasse-Konzertsäle haben, entsteht mit unserem geliebten Publikum jedes Jahr aufs Neue diese herzliche und aufmerksame Atmosphäre, die für Künstler eben ungemein reizvoll ist. Am Ende geht es uns allen ja um das Musikerlebnis, welches gut vorbereitet sein will, damit es Spieler wie Publikum im Herzen trifft. Das klappt in Friedberg auf wundersame Weise jedes Jahr aufs Neue.

Wenn Sie die 21 Jahre Revue passieren lassen, wie sehen Sie die Entwicklung?



Steffens: Der Friedberger Musiksommer war immer in gewisser Weise mit meiner persönlichen Karriere als Klarinettist und Dirigent verbunden. Ich konnte also stets die Kollegen und Kolleginnen nach Friedberg bringen, die mir auf meinem persönlichen Weg begegnet sind und die mir, so zu sagen, Friedberg-würdig erschienen sind. Sie müssen bis heute strenge Kriterien erfüllen, müssen fantastische Vertreter ihres Faches und dabei auch noch nett, umgänglich und bescheiden sein. Aber Spaß beiseite: Diese Auswahl jedes Jahr aufs Neue zu treffen, ist bis heute vielleicht die größte Herausforderung.

Sie haben aber auch Unterstützung...



Steffens: Michal Friedländer ist mir seit vielen Jahren eine kongeniale Partnerin, die den Kontakt zu den Künstlern pflegt und übers Jahr weiterentwickelt. Ich denke auch mit großem Dank an die magischen Orchesterkonzerte in der Kirche zurück, die durch meine Verbindung zu den Orchestern in Halle und Ludwigshafen möglich wurden. Das ist jetzt natürlich alles schwieriger geworden, weil ich persönlich viel mehr international unterwegs bin, aber für die nächsten Jahre versuchen wir doch, Orchesterkonzerte in Friedberg nochmals möglich zu machen. Inzwischen gestalten wir ein Festival, für das keine fertigen Produkte von außen eingekauft werden, sondern alles, was der Besucher in Friedberg hört und sieht, wird hier geprobt, während einer Woche erarbeitet und exklusiv für den Musiksommer zusammengestellt und gespielt. Daraus erwächst eine Spannung, die man durch vorgefertigte Produkte nur schwerlich erreichen kann. In Friedberg bekommt jeder - Spieler wie Publikum -für diese wenigen Tage einen Hauch von Exklusivität, der den ganz besonderen Reiz dieses kleinen Festivals ausmacht.

Die Friedberger Allstar-Big-Band spielt wieder zum Auftakt des Friedberger Musiksommers. Foto: Anna Schubert (Archivbild)

Die Tradition bleibt gewahrt, los geht es mit Jazz.



Steffens: Der Jazz-Abend schaut zurück auf 21 Jahre Musiksommer und knüpft wieder an unsere Anfangsprojekte von damals an. "Jazz and the Philharmonics" bringt unsere Friedberg-Allstar-Band mit den Streicher-Solisten des Festivals zusammen. Gefühlvolle Jazz-Balladen, Songs von Joni Mitchell und mitreißende Features für unsere Jazz-Stars stehen auf dem Programm.

Worauf freuen Sie sich vor allem?



Steffens: Ich selber, wie in jedem Jahr, weigere mich wieder standhaft, einem dieser Abende einen Vorzug zu geben. Wer gute Musik, von internationalen Top-Solisten vorgetragen, hören und dabei noch den ganz engen Kontakt zu den Künstlern erleben möchte, vielleicht sogar mit seinen Favoriten plaudern und sich austauschen möchte, der müsste eigentlich zu allen Konzerten kommen. Dann spürt man vollends die Dynamik unseres Friedberger Musiksommers.

Zur Person: Karl-Heinz Steffens wohnte einst in Friedberg wohnte, seine Töchter turnten beim TSV. Er war Solo-Klarinettist beim BR-Sinfonieorchester und den Berliner Philharmonikern und ist nun schon viele Jahre ein international engagierter Dirigent. Den Kontakt nach Friedberg hat er nie verloren, das Festival ist ihm eine Herzensangelegenheit.