Der Friedberger Schloss-Spielplatz wartet weiter auf die Genehmigung

Plus Seit zwei Jahren sorgt der Spielplatz am Schloss für Ärger bei Nachbarn. Im Sommer stellte sich heraus, dass die Genehmigung fehlt. Warum sie immer noch nicht da ist.

Die Nachbarn des Schloss-Spielplatzes und die Stadtverwaltung verkehren mittlerweile über Rechtsanwältinnen miteinander. Seit der Eröffnung herrscht Streit wegen Lärmbelästigung. Aktuell ärgert sie, dass sich bei der nachträglichen Genehmigung aus ihrer Sicht nichts tut. Im Sommer hatte sich herausgestellt, dass für die Freizeitanlage eine Baugenehmigung nötig gewesen wäre; sogar von einem "Schwarzbau" war die Rede. Dieses Versäumnis wurde bislang nicht nachgeholt. Droht nun die Schließung?