Der Friedberger Waldkindergarten hat ein besonderes Angebot für die Allerkleinsten

Bei den drei Waldspielgruppen in Friedberg geht es immer raus in die Natur. Das Außengelände der Hütte des Wanderbunds Frohsinn bietet dabei einen geeigneten Rastplatz.

Plus Je einmal in der Woche gehen die drei Spielgruppen des Friedberger Waldkindergartens mit Kindern und Eltern raus in den Wald. Warum das naturnahe Konzept auch den Eltern guttut.

Alena kniet vor einem Dachsbau und beugt sich in die Erdhöhle hinein. „Schau mal Papa, ganz tief!“, ruft die Zweijährige. Die Zwillinge Anton und Valentin stapfen mit Stöcken in der Hand durchs Gebüsch und die 18 Monate alte Marie schaukelt selig in der zwischen zwei Bäumen aufgespannten Hängematte. Im Wiffertshauser Wald sind die Kinder in ihrem Element, können ihrem Entdeckungsdrang freien Lauf lassen. Jeden Dienstag treffen sich die „Fuchswelpen“ in Begleitung ihrer Mama oder ihres Papas am Bahnübergang Hügelsharter Höhe, um zusammen mit Spielgruppenleiterin Michaela Mohre drei entdeckungsreiche entspannte Stunden im Wald zu verbringen.

Die Spielgruppen sind ein zusätzliches Angebot des Vereins Waldkinder Friedberg, der auch den nahe gelegenen Waldkindergarten betreibt. „Tri Tra Trulla, der Vincent ist jetzt wieder da“, begrüßt die Schnecke Gundi als Maskottchen der Gruppe erst den kleine Vincent, dann auch die anderen Kleinkinder, darunter Mathilda mit ihrem Papa und Max und Anton, die voller Entdeckungslust aus dem Lastenfahrrad ihres Vaters klettern.

