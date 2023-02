Der Jugendclub im Tiefgaragen-Modus: Party ist großer Kraftakt

Plus Der Friedberger Jugendclub organisiert die Tiefgaragenparty in Eigenregie – eine Menge Arbeit, gerade nach der langen Corona-Pause. 2023 ist eine Änderung geplant.

Seit 2007 feiert der Jugendclub die Tiefgaragenparty am Faschingsdienstag nach dem Umzug durch die Innenstadt. In dieser langen Zeit hat sich vieles verändert, vom bürokratischen Aufwand bis hin zum Veranstalter. Mittlerweile ist der Jugendclub wieder alleinverantwortlich. Das bedeutet jede Menge Aufwand für den Verein.