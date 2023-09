Der Kontakt mit Friedbergs Partnerstadt Zafi wird enger

Eine Delegation knüpft in Togo Kontakte vom Minister bis zur Fußballmannschaft. Auch eine Reisegruppe ist vor Ort. Dazu findet ein Vortrag im Divano statt.

Beim Besuch einer Friedberger Delegation in der neuen Partnerstadt in Togo wurde dort die Partnerschaftsurkunde offiziell unterzeichnet. Da die Freundschaft mit einer Kommune in einem afrikanischen Land eine besondere ist, holten sich Bürgermeister Roland Eichmann, Dritte Bürgermeisterin Claudia Eser-Schuberth und Stephanie Posch, Stabsstelle Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Städtepartnerschaften, außerdem Anregungen bei einer Partnerschaftskonferenz in der Hauptstadt Lomé.

Vertreten waren dort Partnerschaften aus Togo, Senegal, Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste sowie Guinea; organisiert wurde die Konferenz durch Engagement Global. Es ging um den intensiven Austausch zwischen den Partnerschaften und die Projekte der Partnerschaften, wie Stephanie Posch nach der Reise berichtete. Besonders für Friedberg als jüngste Partnerschaft sei der Austausch mit den anderen Kommunen hilfreich gewesen, gerade im Hinblick auf ein erstes gemeinsames Projekt zwischen Zafi und Friedberg. Im Rahmen der Konferenz besuchten die Friedberger überdies die Partnerstadt von Nürnberg, Aného, und nahmen diverse Termine bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, der Hanns-Seidel-Stiftung und der deutschen Botschaft wahr.

Die Frauenfußballmannschaft aus Zafi trug Friedberg-Zafi-Trikots zu Ehren der Delegation aus der Partnerstadt. Foto: Stadt Friedberg

Danach ging es zusammen mit dem togostämmigen Friedberger Vincent Semenou nach Zafi. Dort wurde offiziell die Städtepartnerschaftsurkunde mit dem Kanton Zafi und der Kommune Yoto2 unterzeichnet. Zudem hatten die Friedberger einen offiziellen Termin bei dem für die Partnerschaft zuständigen Minister für Territorialverwaltung, Dezentralisierung und Territorialentwicklung.

Friedberg veranstaltet Workshop mit Partnerstadt Zafi

Zudem fand ein Workshop mit Vertretern und Vertreterinnen der verschiedenen Kommissionen mit Berichten über die bisherigen Tätigkeiten und zum weiteren Vorgehen statt und es gab ein umfangreiches Rahmenprogramm. So wurden landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Honig, Chilipulver und Erdnusscreme vorgestellt, eine Brunnenbohrung besichtigt und mögliche Standorte für den Bau von Zisternen besucht.

25 Bilder Ein Rundgang durch Friedbergs Partnerstadt Zafi Foto: Stadt Friedberg

Die Friedberger waren viel zu Fuß unterwegs, knüpften dabei viele Kontakte zu den Menschen vor Ort und wurden spontan vom traditionellen Führer eines Ortsteils von Zafi empfangen. Ein weiterer Programmpunkt waren der Besuch der Weberin, der Krankenstation und der Apotheke. Zudem durften sie ein Fußballspiel der Jugend-, Damen- und Herrenmannschaft anschauen, bei dem das Gastgeschenk – Trikots mit Zafi- und Friedberg-Logo – eingeweiht wurde.

Vincent Semenou war mit einer Reisegruppe aus Friedberg ebenfalls in Togo unterwegs. Darüber hält er im Rahmen der Afrikanischen Wochen einen Vortrag. Dieser beginnt am 21. September um 19 Uhr im Divano im Friedberger Pfarrzentrum.