Der neue Lions-Adventskalender kommt

Hinter den Türchen stecken über 700 Gewinne. Dies sind die Verkaufsstellen in und um Friedberg.

Er ist wieder da: Der Adventskalender der Lions ist ab sofort zu haben. Über 700 Gewinne vom Einkaufgutschein über 25 Euro, Restaurant- oder Wellnessgutschein bis zur Tagesmiete eines Reisebusses der Firma Demmelmair im Wert von über 600 Euro können die Erwerber des Kalenders im Advent gewinnen. Spenden im Gesamtwert von über 30.000 konnten die Friedberger Lions aus der Geschäftswelt und von privaten Spendern zusammentragen, so dass der Anreiz zum Kauf eines Kalenders hoch ist.

Natürlich steht das persönliche Glück bei der Ziehung der Kalenderlosnummern nicht im Vordergrund: Die Unterstützung sozialer und kultureller Einrichtungen in Friedberg und im Altlandkreis durch den Reingewinn aus dem Kalenderverkauf bewirkt viel Positives. Mit mehr als 200.000 Euro konnten in den letzten zehn Jahren viele Projekte des Kinderheims, der Sozialstation, von Altenheimen und auch von der Kartei der Not finanziert werden. Und nicht zuletzt erhält man mit dem wieder von Anton Oberfrank gestaltetem Kalenderbild ein Schmuckstück für die Adventszeit.

Zum diesjährigen Preis von sieben Euro kann der Adventkalender ab sofort bei den bekannten Verkaufsstellen oder an den Oktobersamstagen (7., 21. und 28. vor Sankt Jakob) und beim Martinimarkt direkt bei den Lionsmitgliedern erworben werden. Zu lange sollten die Interessenten allerdings nicht zögern: Bisher hieß es noch immer Mitte November: Ausverkauft. (AZ)

Die Verkaufsstellen sind im Jahr 2023: