vor 51 Min.

Der Pianist Burak Cebi gibt ein Konzert für die Erdbebenopfer

Der Pianist Burak Cebi gibt ein Konzert im Pfarrzentrum von St. Jakob. Die Musik soll Spenden für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei sammeln.

Plus Cebi spielt am 12. März im Friedberger Divano. Die Musik soll Hilfe und Hoffnung zugleich sein.

Von Christine Hornischer

Burak Cebi kennt die Angst vor Erdbeben nur zu gut. Der 37-Jährige wuchs im Erdbebengebiet Izmir auf und hat erlebt, wie es ist, wenn die Erde bebt. Um Spenden für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei zu sammeln, gibt er am 12. März um 17 Uhr im Pfarrsaal von St. Jakob ein Chopin-Konzert. "Ich will meinen Landsleuten helfen, wo ich kann", sagt der deutsche Musiker türkischer Herkunft. Die Katastrophe habe bei ihm ein Trauma ausgelöst, weil Bekannte und Kollegen unter den Opfern sind.

