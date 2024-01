Der Preis ist heiß: Neues Feuerwehrauto kostet 640.000 statt 450.000 Euro

Plus Das Löschfahrzeug ist über 20 Jahre alt, der Austausch war beschlossen. Jetzt ein Preisschock. Der Stadtrat vermutet Sonderwünsche, doch daran liegt es nicht.

Da erschrak sogar Feuerwehrkommandant Michael Geiger: Binnen zwei Jahren stieg der Preis für ein neues Tanklöschfahrzeug um fast 200.000 Euro. Im Finanzausschuss des Stadtrates führte das zu Diskussionen. Einige Mitglieder mutmaßten, dass Sonderwünsche der Feuerwehr den Preis erheblich in die Höhe getrieben hätten. Geiger konnte zwar klären, dass dem nicht so ist und woran die Steigerung liegt. Doch wie die Stadt das Fahrzeug angesichts finanziell schwieriger Zeiten bezahlen soll, ist nicht klar. Vermutlich muss dafür etwas anderes gestrichen werden.

Im Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr Friedberg soll das 23 Jahre alte Tanklöschfahrzeug gegen ein Löschgruppenfahrzeug 20 (kurz LF20) ausgetauscht werden. Es kann eine neun Einsatzkräfte starke Löschgruppe aufnehmen und ist vor allem auf Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung einfachen Umfangs ausgelegt, somit ein „Schlüsselfahrzeug“ bei Einsätzen. Der Austausch erfolgt nach dem 2022 beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan und dessen Investitionsprogramm. Im Juli 2023 hatte der Finanz-, Personal- und Organisationsausschuss der Beschaffung zugestimmt. Danach holte Geiger Angebote ein, und Fahrzeuge mehrerer Hersteller wurden begutachtet.