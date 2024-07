Der Sommer hält Einzug

Die Witterung entsprach eher einem Herbst- als einem Sommerabend. Doch die Ensembles der Konradin-Realschule und ihre Lehrkräfte gaben ihr Bestes, um die Jahreszeit mit musikalischen Mitteln in die bunt dekorierte Schulaula zu holen.

Den Anfang machte die Bläserklasse 5e unter der Leitung von Oliver Limmer. Die 17 jungen Musikerinnen und Musiker, die seit vergangenem September ihre Instrumente lernen, wussten mit ersten mehrstimmigen Stücken wie “Get that Jazz” und “Old Mac Donald had a band” zu überzeugen. Während die Bläser mit ausgesprochen guter Klangqualität und konzentriertem Zusammenspiel im wahrsten Sinne des Wortes aufhorchen ließen, moderierten ihre Klassenkameraden Nina und Jonas und auf erfrischende Art die Musikbeiträge an.

Im Anschluss enterte die Bläserklasse 6e die Bühne und brachte mit ihrem Klassenleiter Andreas Bolleininger am Dirigentenpult und “Surfin’ USA” von den Beach Boys gleich die Sonne in die Aula. Im Anschluss wurde das Publikum mit vier Stücken ins Weltall entführt, wo es auf den “Jupiter” von Gustav Holst und Luke Skywalker aus “Star Wars” traf. Besonders viel Applaus erhielt Bolleiningers Eigenkomposition “Vorfahrt auf der Milstraße”, welche mit Percussion-Effekten, Lautmalerei und Improvisation zu überzeugen wusste.

Das große Schulblasorchester füllte nach der Pause mit 46 Mitgliedern die Bühne bis auf den letzten Winkel und auch die Schulaula mit mitreißenden Klängen. Auf beachtlichem Niveau wurden bei “Mozart” drei berühmte Melodien des Genies und mit “Hatikvah” Klezmer-Klänge auf tanzenden Noten dargeboten. “Mambo Cubano“ verbreitete karibische Gefühle und bei “I want it that way” jubelte das Auditorium. Zur verdienten Zugabe gesellten sich noch musizierende Lehrkräfte und die sichtlich stolze Schulleiterin Daniela Walther mit ihrer Klarinette, um mit allen Bläsern und Schlagwerkern des Abends die “Sternpolka” zu spielen.