Der Waldkindergarten Friedberg feiert sein zehnjähriges Bestehen

Anfangs mussten die Eltern bürokratische Hürden überwinden, doch nun läuft die Kinderbetreuung im Waldkindergarten Friedberg bei Wiffertshausen sehr gut. Für ein Angebot sind Plätze frei.

Der Waldkindergarten Friedberg feierte sein zehnjähriges Bestehen. Zur Begrüßung erinnerte sich Susanne Güntner-Clemens, Vorsitzende des Trägervereins: „Als unsere ersten Kinder noch klein waren, hatten wir zusammen mit Freunden die Idee, einen Waldkindergarten zu gründen. Mit den ersten Plänen – aber zugegeben anfangs noch etwas naiv – sind wir zur Stadt Friedberg gegangen. An den ersten Kommentar dort kann ich mich noch deutlich erinnern: ,Da könnte ja jeder kommen', hat es zunächst recht ablehnend geheißen."

Aber die Initiative habe ihre Ideen dann doch prima umsetzte können, fasste die Vorsitzende die erste Zeit zusammen und dankte Bürgermeister Eichmann für die inzwischen langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Stadt Friedberg. Eichmann war der Einladung sichtlich gerne gefolgt und erinnerte sich und die über 100 anwesenden Kinder und deren Eltern in seinem Grußwort an die Anfänge des Kindergartens im Wald bei Wiffertshausen, die auch die ersten Jahre seiner Amtszeit waren.

Bürgermeister Roland Eichmann, Amelie Kannengießer (Vorstand des Trägervereins), Lena Husterer (Leitung Waldkindergarten), Wolfgang Neumeir, Susanne Güntner-Clemens (beide Vorstand des Trägervereins) und das Waldbesitzer-Ehepaar Mike und Diane Gail im Wiffertshauser Wald. Foto: Tobias Gaugler

Und: Von Naivität ist seit Langem keine Spur mehr. Für die ganz Kleinen bietet der Verein eine Waldspielgruppe an, die einmal pro Woche in Begleitung eines Elternteils stattfindet. Seit Corona ist der Andrang noch größer geworden und es gibt nun eine dritte Waldspielgruppe, für die sich Interessenten gerne unter info@waldkinder-friedberg.de für einen Schnuppertag anmelden können. Auch der Waldkindergarten selbst ist gut gebucht, aktuell sind alle Plätze vergeben.

Das Konzept des Waldkindergartens fasst Lena Husterer zusammen, die den Kindergarten leitet: „Wir haben Vertrauen in die Fähigkeiten der Kinder, die alle Anlagen in sich tragen und nur Möglichkeiten brauchen, ihre ganzen Fähigkeiten zu entdecken und zu verfeinern.“ Und dafür haben die Kinder im Wiffertshauser Wald seit nun zehn Jahren Gelegenheit genug.

Fest zum zehnjährigen Bestehen des Friedberger Waldkindergarten

Das wurde dann gebührend gefeiert, und ja, es ist ein echtes Fest geworden für die kleinen und großen Gäste: Märchenstunde, Kinderschminken, Gerüche-Raten, Puppentheater mit der Schnecke Gundi, Kreativsein beim Malen oder Spaß in der Riesen-Hängematte: Da ist für jedes Kindergartenkind und die vielen Geschwisterkinder was dabei. Auch an die Erwachsenen haben die Macher und Macherinnen des Trägervereins, der Elternbeirat und das Organisationsteam gedacht: Dank reichlich Kuchen, großem Buffet und einem feierlich geschmückten Wald fehlte es an nichts. (AZ)