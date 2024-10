100 Jahre Landwirtschaft: Derching feiert ein besonderes Erntedankfest

Woher kommen unsere Nahrungsmittel? Welche Bedeutung hat die Landwirtschaft für unser Leben? Diesen und weiteren Fragen will der Derchinger Heimatkundeverein bei einem besonderen Erntedankfest nachgehen. Eine extra angefertigte „Getreidesonne“, die den Anteil der hungernden Bevölkerung darstellt, soll die Ernährungssituation in der Welt vor Augen führen. Träger in originalen Ortstrachten werden sie zum Erntedank-Gottesdienst vorantragen. Dieser beginnt am Sonntag, 6. Oktober, um 9 Uhr in der Marienkirche Derching.

Erntedankfest in Derching zeigt Geschichte der Landwirtschaft

Danach folgt ab 11 Uhr am Kirchenparkplatz eine Ausstellung und Vorführung von Ernte- und Arbeitsgeräten der Landwirtschaft aus den vergangenen 100 Jahren. Präparate der wichtigsten Getreidearten und die daraus gewonnenen Produkte sollen auf das Ausgangsprodukt hinweisen. Eine besondere Attraktion wird die Herstellung von Vollkornschrot aus ganzem, heimischem Weizenkorn sein, mit einer mehr als 100 Jahre alten Schrotmühle, die in Friedberg hergestellt wurde. An Interessierte werden Portionen mit Originalrezept kostenlos abgegeben.

Außerdem gibt es ab 11 Uhr rund um den Maibaum einen Schmalzgebäck- und Bacherlaverkauf, daneben bietet der Gartenbauverein Kaffee und Tee an. Ein Stand für Getränke und Bratwurstsemmeln rundet das Angebot ab. Zudem wird ein Festzelt aufgebaut, in dem Besucherinnen und Besucher mit Blasmusik und historischen Bildern aus Derching unterhalten werden. (AZ)