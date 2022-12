Friedberg-Derching

vor 17 Min.

Abtreibung mit Kükenschreddern verglichen? Ärger über Tafel an Besinnungsweg

Diese Tafeln auf dem Derchinger Besinnungsweg zum Thema Abtreibung ärgerten Frauen. "My Body - my Choice" - "Mein Körper - meine Entscheidung" kratzte jemand über die Aufschrift.

Plus Auf dem Schild werden Abtreibung und Kükenschreddern in einem Zug genannt. Erboste Grünen-Stadträtinnen schrauben es ab. Was sagen Initiator und Bürgermeister?

Von Ute Krogull Artikel anhören Shape

An 14 Stationen lädt der Derchinger Besinnungsweg zum Nachdenken ein, dazu, seine eigene Lebenseinstellung auf den Prüfstand zu stellen. Eine sorgt nun für Ärger: "Tötung menschlicher Embryonen ist nicht strafbar - Kükentötung ist verboten ???", steht darauf. Die Grünen-Stadträtinnen Claudia Eser-Schuberth und Marion Brülls fanden es unsäglich, diese beiden Themen in Zusammenhang zu setzen. Sie haben die Tafel daher abgeschraubt. Leonhard Knauer, Vorsitzender des Heimatvereins und Initiator des Rundweges, verteidigt sich - und greift seinerseits die Politikerinnen an.

