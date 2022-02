Aus dem Schlaf gerissen: Lkw beschädigt Außenspiegel in Derching

Ein lauter Knall reißt einen schlafenden Lkw-Fahrer in Derching aus dem Schlaf. Ein Sattelzug beschädigt seinen Außenspiegel und fährt weiter.

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag gegen 6:20 Uhr im Winterbruckenweg in Derching. Ein Sattelzug fuhr in Richtung A8 und kam dabei zu nah an einem parkenden Lkw vorbei. Der Fahrer des geparkten Lasters schlief in seiner Kabine, als der Sattelzug gegen seinen Außenspiegel fuhr.

Polizei sucht Zeugen: Lkw in Derching angefahren

Die Sattelzugfahrerin oder der Sattelzugfahrer flüchtete anschließend. Der Fahrer des beschädigten Lkw konnte das Kennzeichen nicht mehr erkennen.

Durch den Unfall entstand ein Schaden von rund 800 Euro. Personen, die zur Aufklärung beitragen können, sollen sich unter Telefon 0821/3231710 an die Polizei Friedberg wenden.