Derching bekommt dritte Kindergartengruppe

Der Finanzausschuss des Friedberger Stadtrats finanziert die Ausstattung des Raumes in der Derchinger Kita.

Im Kindergarten Derching können künftig 65 statt bisher 50 Mädchen und Buben betreut werden. Nach der Genehmigung durch das Jugendamt Aichach-Friedberg beschloss jetzt der Finanzausschuss des Friedberger Stadtrats, 12.000 Euro für den Kauf von Möbeln bereitzustellen.