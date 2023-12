Friedberg-Derching

Das Derchinger Tierheim Lech-Arche hat viel zu tun

Plus Ein Jahr nach der Neueröffnung zieht das Tierheim Lech-Arche in Derching Bilanz. Es gibt immer mehr Problemtiere. Wie können sie unterstützt werden?

Von Michael Eichhammer

Fast 600 Katzen im Jahr, immer mehr Problemhunde, zahlreiche Fundtiere - allesamt Opfer menschlichen Fehlverhaltens: Das Tierheim in Derching hat viel zu tun. „Ich bin stolz auf das Erreichte“, sagt Heinz Paula, Vorsitzender des Tierschutzvereins Augsburg und Umgebung, als er zurückschaut auf ein Jahr Lech-Arche. Der Gebäudekomplex basiert auf dem ehemaligen Tierheim Lechleite, welches 2019 schließen musste. Drei Jahre stand es leer, bevor der Tierschutzverein es übernahm und sanierte. Mitte November 2022 eröffnete das neue Tierheim Lech-Arche. Es hatte einige Herausforderungen zu bewältigen.

Im Jahr 2023 mussten unter anderem das Hochwasser und eine ausgefallene Heizung gemeistert werden. Dafür freut sich Heinz Paula über „top untergebrachte Katzen und einen hervorragenden medizinischen Bereich“. Eine festangestellte Tierärztin kümmert sich neben den Vierbeinern in der Lech-Arche, das an der Grenze zwischen Friedberg und Lechhausen liegt, auch um die Tiere im Gnadenhof und Bildungszentrum Gut Morhard in Königsbrunn und um die „Bewohner“ des Tierheims Augsburg. Dort sind mittlerweile vornehmlich Wildtiere und Tauben untergebracht. Insgesamt sind 30 Angestellte tätig. Zwei weitere Azubis wurden in diesem Jahr zu Tierpflegern ausgebildet.

