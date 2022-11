Friedberg-Derching

18:30 Uhr

Das Tierheim Derching eröffnet unter neuem Namen

Das Tierheim in Derching war lange in schlechtem Zustand. Jetzt eröffnet es unter neuem Namen. Heinz Paula, Vorsitzender des Tierschutzvereins Augsburg, blickt optimistisch in die Zukunft.

Plus Die Sanierung des Tierheims in Friedberg-Derching war eine Herkulesaufgabe. Ein Großteil der Arbeiten ist bereits geschafft, ganz fertig ist die Einrichtung noch nicht.

Von Bianca Dimarsico Artikel anhören Shape

Es stellte sich als Millionenprojekt heraus. Für 410.000 Euro ersteigerte der Augsburger Tierschutzverein das Tierheim, weitere 600.000 Euro kamen an Sanierungskosten dazu. Heinz Paula, Vorsitzender des Tierschutzvereins, sagt bei der Eröffnung trotzdem: "Jeder einzelne Cent hat sich gelohnt." Nach vielen Herausforderungen kann die Einrichtung sukzessive herrenlose Tiere aufnehmen und so eine große Lücke in der Versorgung im Augsburger Umland schließen. Das Derchinger Tierheim schaut nach vorne, inklusive neuem Namen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen