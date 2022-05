Der Chor Greg is back zeigt auch ohne Dirigent, was er kann

Weil Chorleiter Martin Seiler krank ist, springt ein ehemaliges Mitglied ein. Und das Konzert wird ein Riesenerfolg. Auch der ungewöhnliche Aufführungsort kommt an.

Der Augsburger A-cappella-Chor Greg is back schien vom Pech verfolgt. Zweimal musste er das Benefizkonzert des Rotary Clubs Friedberg wegen der Pandemie verschieben, weshalb sogar die Jakobskirche als Aufführungsort nicht mehr zur Verfügung stand. Dann wurde auch noch der Chorleiter krank. Trotzdem schafften es die 25 Mitglieder, die Veranstaltung inmitten einer Ausstellungsfläche für Türen und Fenster bei der Firma Finstral in Derching zu einem Riesenerfolg zu machen.

Tosender Applaus nach über zwei Stunden Programm und drei Zugaben – so endete das Benefizkonzert zugunsten der Menschen aus der Ukraine. 200 Zuhörerinnen und Zuhörer waren begeistert. Da die Friedberger Stadtpfarrkirche, traditionell Veranstaltungsort der jährlichen Konzerte, am 6. Mai bereits vergeben war, musste der Rotary Club nach einem anderen Raum mit guter Akustik suchen. Fündig wurden die Verantwortlichen bei Finstral. Das Unternehmen stellte gerne die Ausstellungsfläche inmitten von Wintergarten, Türen und Fenstern an der A8 mitsamt einer großen Tribüne kostenlos zur Verfügung.

Greg is back bei Finstral in Derching ohne Chorleiter Martin Sailer

"Endlich, Greg is back! Wir freuen uns, dass wir Euch heute wieder genießen dürfen", sagte Organisator Hubert Ströbel vom Rotary Club Friedberg, der auch im Namen des Präsidenten Tilmann Oppel die Gäste begrüßte. Viele fragten sich allerdings gleich beim ersten Lied, warum Chorleiter Martin Seiler nicht am Dirigentenpult stand. Er arrangiert die meisten Lieder selbst und hat noch nie bei einem Konzert gefehlt. Dann trat Moderator Jo Schweizer ans Mikrofon und lüftete das Geheimnis: Martin Seiler hat Corona erwischt.

Zuerst wollte der 25-köpfige Chor daher das Konzert verschieben, doch so kurzfristig war es kaum möglich. Deshalb versuchten die Sängerinnen und Sänger das Beste daraus zu machen. Und das ist ihnen hervorragend gelungen. Das ungewöhnliche Ensemble, das sich a cappella in der Welt des Pop und Rock bewegt, wuchs über sich hinaus.

Ungewöhnlicher Veranstaltungsort: Das Benefizkonzert des Rotary Clubs Friedberg mit Greg is back fand bei der Firma Finstral n Friedberg-Derching statt. Foto: Sabine Roth

Der Chor ließ die moderne Halle erklingen - mit Welthits wie "Leningrad" von Billy Joel, peppigen Liedern wie "You're the voice" von John Farnham, einem Mix der Hits von Stevie Wonder sowie Filmhits aus "Dschungelbuch", "Godzilla" und "Flashdance". Die Solistin Lea Schießl berührte hier in "What a feeling" die Herzen des Publikums besonders.

Souverän kündigte Jo Schweizer die Titel an und räumte ein: "Heute sind wir alle Zeuge eines großen Experiments, denn ob es ohne Martin Seiler funktioniert, da hatten wir große Zweifel." Doch dann konnte er sich freuen: "Wir waren selbst überrascht, dass es so gut abgelaufen ist. Früher wäre so etwas undenkbar gewesen." Kleine Unsicherheiten überspielten die Sängerinnen und Sänger mit ihrer charmanten Art und ihrem Humor. Ihr Chorleiter Martl, wie sie ihn liebevoll nennen, wurde aber online zugeschaltet. Seine Rolle vor Ort übernahm Julian Dempf, der eigentlich im Februar aus dem Chor ausgeschieden ist. Dass er trotzdem einsprang, war für ihn selbstverständlich. Und mit "Don't give up" von Peter Gabriel zeigten die Mitglieder, dass sie nicht aufgeben und es alleine schaffen können.

Greg is back hat während Corona das Album "Drei" aufgenommen

Die Ausstellungshalle des Fensterherstellers, die passend zur Musik in wechselnden bunten Farben angestrahlt wurde, bot ein schönes Ambiente. Und viele schwenkten auch noch ihre Smartphone-Taschenlampen bei "Ich wünsche mir ein einziges Mal, dass ein Feuerzeug für mich brennt".

Andrea Schütz, Leiterin des Finstral-Studios in Derching, war ebenfalls glücklich: "Das war unser erstes Konzert und es soll nicht das letzte sein", sagte sie, über das ganze Gesicht strahlend. Eine Besucherin meinte begeistert: "Ich gehe jedes Mal zu den Konzerten von Greg is back und bin ein großer Fan. Doch diesmal war es etwas ganz Besonderes." Viele holten sich die aktuelle CD "Drei", die der Chor während der Pandemie aufgenommen hat.