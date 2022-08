Friedberg-Derching

vor 11 Min.

Die Wiedereröffnung des Tierheims in Derching verzögert sich

Das Derchinger Tierheim bekommt einen neuen Namen. Der Schriftzug "Tierheim Lechleite" an der Fassade ist bereits abmontiert.

Plus Das Tierheim in Friedberg-Derching soll ein Vorzeigeprojekt werden. Doch der Sanierungsbedarf ist größer als gedacht. Parallel läuft ein Wettbewerb für einen neuen Namen.

Von Ute Krogull

Am Tor ist es schon zu lesen: "Hier eröffnet demnächst das Tierheim für die Region Augsburg und Aichach-Friedberg." Allerdings verzögern sich die Arbeiten an der Einrichtung in Derching. Denn der Sanierungsbedarf ist bedeutend höher als erwartet. Außerdem machen auch dem Tierschutzverein Augsburg und Umgebung Lieferprobleme zu schaffen. Der ursprünglich für September angesetzte Eröffnungstermin lässt sich daher nicht halten.

