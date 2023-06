"Drecksau": Auf Unfall folgen Beleidigung und Kopfverletzung

Zwischen Derching und Friedberg kommt es am Mittwoch zu einem Unfall. Der Verursacher beleidigt einen 66-Jährigen anschließend und verletzt ihn am Kopf.

Zu einem Unfall mit Nachspiel kam es am Mittwochabend in Derching. Gegen 17.10 Uhr befuhr ein 66-jähriger Autofahrer die AIC 25 von Derching nach Friedberg. Auf Höhe der Zweispurigkeit wurde der Autofahrer rechts von einem 42-Jährigen überholt. Der 42-Jährige schnitt den anderen Autofahrer und scherte so knapp vor diesem ein, dass er laut Polizei trotz einer Vollbremsung den Zusammenstoß nicht vermeiden konnte.

Dabei entstand ein Gesamtschaden von ca. 2700 Euro. Die beiden Beteiligten fuhren anschließend zum P&R-Parkplatz. Dort wurde der Geschädigte vom Unfallverursacher als "Drecksau" betitelt. Als der Geschädigte in sein Fahrzeug einsteigen wollte, schlug der Beschuldigte die Fahrertüre zu, sodass er den 66-Jährigen am Kopf traf. Es kam zu leichten Verletzungen. (AZ)