Firma Gruma investiert in Personal

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, flache Hierarchien: Der Gabelstapler-Hersteller setzt auf ein gutes Betriebsklima. Die Jubilarehrung zeigt, wie sich das auszahlt.

Angesichts steigenden Personalmangels wird Mitarbeiterzufriedenheit immer wichtiger. Der Nutzfahrzeughersteller Gruma mit Sitz in Derching scheint da einiges richtigzumachen. Das bewiesen die zahlreichen langjährigen Arbeitsverhältnisse bei der Jubilarehrung, aber auch eine Auszeichnung als "Top Arbeitgeber".

Im Bereich Förder-, Land- und Kommunaltechnik der Gruma und ihrer Tochterfirmen wurden 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Jubiläen geehrt: 25-mal für zehn Jahre, zehnmal für 20, viermal für 25, dreimal für 30 sowie jeweils einmal für sage und schreibe 40 bzw. 45 Jahre Betriebszugehörigkeit. Die zwei Jubilare mit Firmeneintritt in den Jahren 1984 und 1978 können auf eine lange Karriere zurück­blicken und haben wesentliche Veränderungen in der Unternehmensgeschichte miterlebt: angefan­gen von der Einführung der ersten Computer und Handys im Betrieb, über zahlreiche Erweiterungs­bauten am Hauptsitz in Derching bis hin zu Produkterweiterungen des Geschäftsbetriebs.

Gruma investiert in Standort in Friedberg-Derching

Auch in diesem Jahr investierte das Familienunternehmen stark in seinen Hauptstandort und insbe­sondere in den Bereich Personal. Im Jahr 2023 wurden in der Unternehmensgruppe 84 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, davon über 20 Auszubildende im Bereich der Förder-, Land- und Kommunaltechnik.

Dass Gruma zu den besten Arbeitgebern Deutschlands zählt, beweist auch die Auszeichnung „Top Arbeitgeber Award 2023“ des Arbeitgeberbewertungsportals kununu. Hierbei erzielte das Unterneh­men einen kununu Score von 4,4 Sternen sowie eine Weiterempfehlungsquote von 90 Prozent.

Gruma in Derching stellt Gabelstapler her

„Die Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden ist uns sehr wichtig, denn sie ist ein wesentlicher Grund­stein für unseren Unternehmenserfolg“, sagt Sophie Gruber, Geschäftsleitung der Gruma. „Als Mit­telständler fühlen wir uns für unser Personal verantwortlich und versuchen täglich daran zu arbeiten, ein bestmögliches Arbeitsumfeld mit vielen Mitgestaltungsmöglichkeiten, flachen Hierarchien und guten Karrieremöglichkeiten zu schaffen. Auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie ein freundschaftliches, aber gleichzeitig professionelles Miteinander sind wichtige Faktoren, die es braucht, damit jeder Einzelne sich wohlfühlt und zum Mannschaftserfolg beitragen kann.“

Die Gruma Nutzfahrzeuge GmbH verkauft, wartet und vermietet Gabelstapler sowie Land- und Kommunaltechnik der jeweiligen Marktführer und ist als Handelsunternehmen für Nutz­fahrzeuge eines der führenden Unternehmen im bayerischen Wirtschaftsraum. (AZ)