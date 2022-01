Frau bei Unfall an der Neuen Bergstraße in Derching schwer verletzt

Vier Feuerwehren rückten am Samstagvormittag zu einem Unfall in Derching aus. Ein Autofahrerin hatte dort die Kontrolle über ihren Pkw verloren.

Schwer verletzt musste eine 43 Jahre alte Autofahrerin nach einem Unfall an der Neuen Bergstraße in Derching ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei meldet. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Gegen 10 Uhr hatte die Frau am Samstag aus noch nicht bekannter Ursache auf der abschüssigen Straße die Kontrolle über ihren Nissan verloren und war von der Straße abgekommen.

Unfall in Derching: So lief der Einsatz der Feuerwehren

Da zuerst "Person eingeklemmt" vermeldet wurde, rückten neben den Feuerwehren Derching und Stätzling auch diejenigen aus Affing und Friedberg aus. Die Wehren übernahmen die Erstversorgung der verletzten Frau, sperrten die Straße und entfernten Fahrzeugteile, um die Rettung vorzubereiten. Laut Feuerwehr Stätzling stellte sich glücklicherweise heraus, dass sie nicht eingeklemmt war.

Da der Rettungsdienst eine patientenschonende Rettung anordnete, musste aber das Dach des Autos abgetrennt werden. Am Nissan entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von 5000 Euro.