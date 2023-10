FRiedberg-Derching

In Derching entstehen 35.000 Quadratmeter Produktions- und Lagerflächen

Die Brixx Projektentwicklung GmbH will in Derching Lagerhallen errichten.

In dem Gewerbegebiet an der A8 gibt es kaum noch Lücken. Eine schließt sich. Der Investor Brixx aus Augsburg will Wert auf nachhaltiges Bauen legen.

Die Brixx Projektentwicklung GmbH aus Augsburg hat ein ca. 46.000 Quadratmeter große Grundstück an der Iglauer Straße/Äußere Industriestraße im Gewerbegebiet Derching nahe der A8 erworben. Auf dem Areal gegenüber der Reifenzentrale sollen rund 35.000 Quadratmeter Produktion- und Lager-Flächen entstehen. Geplant sind Unternehmensangaben zufolge mehrere Hallenkörper mit bis zu dreigeschossigen Bürogebäuden entlang der Iglauer Straße und Äußere Industriestraße, die über eine neue Zufahrtsstraße erschlossen werden. Die modernen Hallenflächen sollen eine flexible Grundrissgestaltung ermöglichen. Es werden Flächen für Lager, Logistik, Light-Industrial (Leichtindustrie), Last-Mile-Storage (Lagerung) und Produktion inklusive Büroflächen in Varianten angeboten werden, die sich den Bedürfnissen der Nutzer anpassen. Diese Pläne hat die Brixx GmbH aus Augsburg in Friedberg-Derching Geplant ist laut Brixx ein nachhaltiger Produktions- und Logistik-Park, der den aktuellen ESG-Kriterien zu ethischem Invest und Nachhaltigkeit gerecht wird. Besonderer Wert werde auf eine klimaneutrale Energieerzeugung sowie eine ressourcenschonende Herstellung und Nutzung der Gebäude gelegt. Der Baustart ist Mitte 2024 geplant. Mit Fertigstellung der ersten Produktions- und Logistikhallen Ende 2025 soll ein moderner und vielseitiger Produktions- und Logistik-Standort entstehen. Die Brixx Projektentwicklung, 2008 von dem Ingenieur Norbert Müller in München gegründet, entwickelt bundesweit Immobilienprojekte, darunter Wohnungsbauten, Hotels und Büroimmobilien in Innenstadt- und citynahen Lagen sowie Logistik und Light-Industriell. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt ist die Baulandentwicklung. Es bestehen außerdem Erfahrungen in der Umnutzung und Entwicklung von Konversionsflächen und der anschließenden Entwicklung ganzer Stadtquartiere verschiedenster Ausprägung – darunter insbesondere Wohn- und Geschäftsquartiere im mittleren und großen, städtebaulichen Maßstab. Engagiert war sie in den vergangenen Jahren unter anderem im Wohnbauprojekt Martinipark im Augsburger Textilviertel sowie beim Bau von Bürogebäuden an der Gögginger Bergiusstraße. (AZ)

