Lkw-Fahrer übersieht Auto mit Frau und kleinem Kind

Das hätte viel schlimmer ausgehen können: Ein Lkw-Fahrer übersieht beim Abbiegen einen Pkw. Der Sachschaden ist hoch.

25.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto in Derching. Die Autofahrerin und ihr kleinen Sohn wurden zum Glück nur leicht verletzt. Laut Polizei wollte am Freitagnachmittag ein 58-jähriger Lkw-Fahrer von der Neuen Bergstraße nach links in die Äußere Industriestraße im Gewerbegbiet abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw und es kam zum Zusammenstoß. (AZ)